Iran Klaim Hancurkan Radar AS di Bahrain

JAKARTA - Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali meningkat. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim telah menyerang dan menghancurkan instalasi radar peringatan dini milik AS di Bahrain. Serangan tersebut disebut sebagai aksi balasan atas serangan udara yang menghantam menara telekomunikasi di Kota Sirik, Provinsi Hormozgan, Iran selatan.

Klaim IRGC disampaikan melalui kantor berita semi-resmi Tasnim, beberapa jam setelah kantor berita negara Iran, IRNA, melaporkan adanya serangan yang disebut berasal dari "tembakan musuh" di kota pelabuhan Sirik pada Kamis, 12 November 2026.

Dalam pernyataannya, IRGC menyebut serangan terhadap radar AS sebagai "peringatan serius" kepada pihak yang mereka anggap sebagai musuh agresor. IRGC juga menuding adanya serangkaian provokasi udara dan aktivitas penyelundupan minyak di kawasan Selat Hormuz.

"Jika pelanggaran dan tindakan agresi ini terulang kembali, Angkatan Udara IRGC siap siaga penuh untuk terlibat tanpa batasan," demikian bunyi pernyataan tersebut, dilansir dari Al Jazeera, Jumat (13/11/2026).

Sementara itu, kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC menyebut instalasi radar tersebut telah menjadi sasaran dan berhasil dihancurkan.

Hingga laporan ini ditulis, belum ada tanggapan langsung dari pemerintah AS maupun Bahrain terkait klaim serangan tersebut.

Bahrain diketahui menjadi lokasi markas besar Armada Kelima Angkatan Laut AS, yang memiliki peran strategis dalam operasi militer Washington di kawasan Timur Tengah.