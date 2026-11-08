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Ledakan Dahsyat Kembali Guncang Pulau Qeshm Iran di Selat Hormuz

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |11:21 WIB
Ledakan Dahsyat Kembali Guncang Pulau Qeshm Iran di Selat Hormuz
Asap tebal mengepul akibat ledakan di Bandar Abbas, Iran (Foto: X)
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JAKARTA -   Serangkaian ledakan besat terjadi di beberapa wilayah di Iran, salah satunya Pulau Qeshm di Selat Hormuz. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Melansir Aljazeera, Minggu (8/11/20226), Media Iran melaporkan adanya ledakan yang terdengar di Pulau Qeshm, Iran, yang terletak di Selat Hormuz, serta di kota-kota Jask, Sirik, dan Bandar Abbas.

Sebelumnya, lima ledakan terdengar di Pulau Qeshm di Selat Hormuz pada Selasa, (3/11), menurut laporan kantor berita pemerintah Iran, IRNA. Laporan lain dari kantor berita Fars juga menyatakan bahwa ledakan terdengar dari arah laut di Bandar Lengeh, provinsi Hormozgan, Iran.

Laporan ini muncul di tengah upaya diplomatik yang terus berlangsung antara Teheran dan Washington terkait ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kedua belah pihak telah mengonfirmasi bahwa ada pembicaraan yang terjadi untuk menyudahi konflik.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa kedua negara masih terus saling bertukar pesan melalui pihak penengah.

Ia mengonfirmasi bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi telah mengunjungi Doha untuk memfasilitasi pertukaran pesan tersebut melalui mediasi Qatar.

(Fahmi Firdaus )

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