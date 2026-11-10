FBI Selidiki Skandal Hubungan CEO Nvidia dengan Wanita Diduga Mata-Mata Tiongkok

WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa FBI sedang menyelidiki hubungan antara kepala eksekutif (CEO) Nvidia dengan seseorang yang diduga sebagai mata-mata Tiongkok.

Trump mengatakan dirinya telah berbicara dengan Jensen Huang pada Senin (10/11/2026), menyusul laporan bahwa pihak AS meyakini Huang telah menjadi sasaran dalam kampanye spionase Tiongkok.

"Saya menanyakan hal itu kepadanya, 'Apakah Anda tahu bahwa dia seorang mata-mata?' Dia menjawab, 'Saya sama sekali tidak tahu bahwa dia seorang mata-mata,' dan saya benar-benar memercayainya," ujar Trump kepada para wartawan, sebagaimana dilansir BBC.

Pihak Beijing telah menepis klaim bahwa Huang menjadi sasaran. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa tuduhan tersebut "sama sekali tidak berdasar, bersifat spekulatif, serta bertujuan untuk mencemarkan nama baik dan memfitnah Tiongkok."

Nvidia, yang telah menugaskan penyelidikan independen terkait kasus yang melibatkan Alice Huang—sosok yang diduga sebagai mata-mata Tiongkok—menyatakan tidak ada alasan untuk meyakini bahwa rahasia perusahaan atau keamanan nasional telah terkompromi.

Nvidia merupakan perusahaan paling bernilai kedua di dunia setelah Apple, dan merancang cip komputer yang menjadi komponen sentral dalam teknologi kecerdasan buatan (AI). Terungkapnya kasus ini menyebabkan nilai perusahaan tersebut anjlok sekitar USD250 miliar pada Senin, seiring dengan penurunan harga saham perusahaan sebesar lebih dari 4%.

Trump kemudian menyampaikan kepada para wartawan di Gedung Putih bahwa FBI sedang mendalami masalah ini, namun ia tidak memberikan perincian lebih lanjut mengenai penyelidikan tersebut maupun kapan penyelidikan itu dimulai. Saat dihubungi oleh BBC, pihak FBI menolak untuk memberikan komentar.