Siapakah Alice Huang? Wanita Cantik Diduga Mata-Mata China di Tengah Skandal Bos Nvidia

Tangkapan layar foto eksekutif teknologi Alice Huang dari rekaman video CTI yang diperoleh melalui AFPTV pada 9 November 2026. (Foto: AFP)

JAKARTA - Eksekutif teknologi bernama Alice Huang diduga melalukan kegiatan mata-mata untuk Tiongkok saat menjalin hubungan asmara dengan pimpinan Nvidia, Jensen Huang, menurut laporan media. Alice Huang, yang juga dikenal dengan nama Huang Le ini dilaporkan pernah memegang posisi senior di perusahaan pusat data yang berbasis di Singapura, Megaspeed International, tetapi informasi tentangnya masih terbatas.

Siapakah Alice Huang?

Menurut laporan The New York Times, yang pertama kali mengangkat dugaan kegiatan mata-mata ini, para pejabat Amerika Serikat (AS) meyakini Alice Huang telah direkrut oleh Beijing untuk mengumpulkan intelijen mengenai pimpinan Nvidia Jensen Huang.

Dilansir TRT, meskipun memiliki nama keluarga yang sama, Alice tidak memiliki hubungan keluarga dengan Jensen Huang, pria berusia 63 tahun kelahiran Taiwan yang memimpin perusahaan pembuat cip Nvidia.

The New York Times, dengan mengutip pihak-pihak yang mengetahui penyelidikan tersebut, menggambarkan sosok Alice Huang sebagai seseorang yang fasih berbahasa Inggris dan memiliki jejaring luas di kalangan tokoh-tokoh senior dalam industri cip AI global.

Penelusuran daring juga menemukan sebuah profil yang memuat fotonya dalam basis data pendanaan Tiongkok. Profil tersebut mencantumkan riwayat pekerjaan di HSBC serta pengalaman sebagai reporter untuk lembaga penyiaran Tiongkok, CCTV dan Hunan TV. AFP tidak dapat memverifikasi profil tersebut maupun pihak yang menyusunnya secara independen.

Bagaimana keduanya terhubung?

Laporan media pekan lalu menyebutkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang dekat. Pada Minggu, (8/11/202) Jensen Huang menyampaikan kepada para karyawan Nvidia bahwa ia “sangat menyesal” karena telah “tidak setia kepada istri saya”.

Foto-foto dan rekaman siaran langsung dari berbagai acara industri sepanjang tahun 2024 dan 2025 memperlihatkan keduanya berada di tempat yang sama.