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BREAKING NEWS: Pria Bersenjata Tembak 5 Orang Dekat Gedung Putih

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |22:08 WIB
BREAKING NEWS: Pria Bersenjata Tembak 5 Orang Dekat Gedung Putih
Ilustrasi.
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WASHINGTON - Setidaknya lima orang ditembak oleh seorang pria bersenjata di Washington, D.C., yang berjarak sekitar 15 menit berjalan kaki dari Gedung Putih, demikian dilaporkan Associated Press dengan mengutip sumber kepolisian.

Pihak kepolisian memperingatkan bahwa situasi penembakan aktif sedang berlangsung dan meminta masyarakat untuk menghindari area tersebut, demikian dilansir RT.

“Tim Tanggap Darurat MPD (Departemen Kepolisian Metropolitan) sudah berada di lokasi. HINDARI AREA TERSEBUT,” tulis Departemen Kepolisian D.C. melalui platform X pada Kamis, (12/11/2026) pagi.

Dalam unggahan lanjutan, polisi menyatakan bahwa pelaku penembakan telah membarikade diri di sebuah bangunan di dekat lokasi awal penembakan.

(Rahman Asmardika)

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