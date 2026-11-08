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Penembakan Brutal di Alun-Alun Polandia, 6 Orang Tewas dan 15 Terluka

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |14:48 WIB
Penembakan Brutal di Alun-Alun Polandia, 6 Orang Tewas dan 15 Terluka
Penembakan di Alun-Alun Polandia (Foto: Aljazeera)
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JAKARTA - Enam orang tewas dan 15 lainnya terluka dalam insiden penembakan brutal di pusat Kota Krakow, Polandia selatan. Korban luka termasuk petugas kepolisian dan warga negara asing.

Polisi setempat menjelaskan kronologi penembakan berawal saat seorang pria mengendarai mobil menuju Alun-Alun Pasar Utama Krakow sekitar pukul 15.00 waktu setempat (14.00 GMT), Sabtu 7 November 2026. Pria tersebut kemudian "mulai menembak orang-orang secara acak dari dalam mobilnya".

Akibat penembakan itu, empat perempuan dan dua laki-laki dilaporkan tewas. Petugas kepolisian kemudian menembak dan menangkap pria tersebut. Polisi menyebut pelaku beraksi seorang diri.  Setelah ditangkap, tersangka dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat luka-luka yang dideritanya.

Menurut Kepala Kepolisian Polandia, Marek Boron, seorang warga negara Inggris termasuk di antara korban tewas. Sementara itu, lima warga negara asing lainnya termasuk dalam daftar korban luka yang menjalani perawatan di rumah sakit.

Dua korban lainnya belum berhasil diidentifikasi. Hingga kini, pihak berwenang juga belum mengungkapkan kewarganegaraan seluruh korban.

Kementerian Dalam Negeri Polandia mengonfirmasi tersangka merupakan warga negara Polandia. Menurut Menteri Dalam Negeri Marcin Kierwinski mengatakan, pria tersebut diduga tertarik pada ideologi sayap kanan ekstrem dan memiliki pandangan ultra-nasionalis.

“Saat penangkapan, petugas menggunakan senjata mereka, tetapi pria itu membalas tembakan; akibatnya, dua petugas polisi termasuk di antara yang terluka,” kata seorang juru bicara polisi, melansir Aljazeera, Minggu (8/11/2026).

      
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