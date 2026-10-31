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3 Warga Jadi Korban Penembakan-Pembacokan di Kampung Ambon, Satu Pelaku Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |19:34 WIB
3 Warga Jadi Korban Penembakan-Pembacokan di Kampung Ambon, Satu Pelaku Ditangkap
Ilustrasi.
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JAKARTA — Polisi menangkap satu orang pelaku penembakan dan pembacokan terhadap tiga warga di Jalan Tanggul Timur, seberang Kompleks Permata  atau Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat.

“Dalam penanganannya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengamankan satu orang pelaku berinisial FDM pada 15 Oktober 2026, yakni satu hari setelah kejadian,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat konferensi pers, Sabtu (31/10/2026).

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Imron Ermawan menjelaskan bahwa pelaku ditangkap oleh tim gabungan Subdit Resmob dan Subdit Jatanras dalam waktu 24 jam setelah penembakan tersebut.

“Setelah dikejar dan dicari di berbagai titik di Jakarta, alhamdulillah termasuk dari informasi yang ada, FDM melalui perantara menyerahkan diri kepada petugas Krimum Polda Metro Jaya di wilayah Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan,” ujarnya.

Saat penangkapan, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa satu pucuk senjata api rakitan, dua butir peluru kaliber 9 mm, satu butir amunisi, serta satu butir selongsong dan proyektil.

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