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Breaking News! Polri Pecat Bharada AR Tersangka Kasus Polisi Tembak Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |18:39 WIB
Breaking News! Polri Pecat Bharada AR Tersangka Kasus Polisi Tembak Polisi
Polri pecat Bharada AR tersangka kasus polisi tembak polisi (Foto: Ilustrasi/Ist)
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JAKARTA - Polri memberhentikan Bharada Andika Ramadani (AR), pelaku penembakan sesama anggota polisi yang menewaskan Bharada Laurentius Valdo Fernandez, secara tidak hormat (PTDH). Keputusan itu diambil setelah Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

"Sudah kami sampaikan dan update terkini pada tanggal (28/10/2026), tersangka menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri dengan putusan PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Senin (9/11/2026).

Budi menyebutkan, AR saat ini telah ditahan. Sementara penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum nantinya dikirim ke Kejaksaan Tinggi Banten.

"Terus kami juga masih berlangsung penyidik melakukan pemeriksaan psikiatri forensik dan sejumlah ahli, dan ini masih terus dalam melengkapi berkas perkara sebelum dikirim ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten," ujarnya.

Sebelumnya, insiden penembakan sesama anggota polisi itu dilaporkan terjadi di markas Direktorat Polisi Udara (Ditpoludara) Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri di Pondok Cabe pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Dalam kasus tersebut, Bharada Laurentius Valdo Fernandez Lewai menjadi korban penembakan. Sementara Bharada Andika Rahmadani saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa tragis ini.

(Arief Setyadi )

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