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Komisi III DPR RI Desak Kasus Polisi Tembak Polisi di Markas Polairud Diusut Tuntas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |01:00 WIB
Komisi III DPR RI Desak Kasus Polisi Tembak Polisi di Markas Polairud Diusut Tuntas
Bharada Laurentius Valdo Fernandez Lewai/ist
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JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengaku prihatin dengan insiden penembakan yang melibatkan sesama anggota Polri terjadi di Markas Komando Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpoludara), Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan.

Baginya, insiden itu mengerikan. Ia pun menyayangkan kejadian tersebut. Apalagi, kata dia, pelaku dan korban merupakan anggota Korps Bhayangkara. Korban diketahui bernama Bharada Laurentius Valdo Fernandez Lewai 

"Komisi III DPR RI prihatin dan menyayangkan peristiwa itu terjadi. Apalagi pelaku dan korban adalah anggota polisi," ujar Nasir saat dihubungi, Senin (19/10/2026).

Namun demikian, legislator dari Fraksi PKS ini meminta agar insiden ini diusut tuntas. Selain itu, ia meminta Polri untuk mengantisipasi tindakan perundungan.

"Meminta agar kasus ini diusut sampai tuntas, segera antisipasi agar perundungan seperti itu tidak terjadi lagi," ucap Nasir.

Menurutnya, salah satu upaya pencegahan bisa dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik antar jajaran. "Membangun komunikasi yang sehat antara senior dan junior," pungkasnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan insiden tersebut. Ia menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya anggota Ditpoludara itu.

 

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