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Keluarga Besok ke Polda Metro Tanyakan Motif Pembunuhan Sadis Bharada Valdo di Mako Polairud

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |14:21 WIB
Keluarga Besok ke Polda Metro Tanyakan Motif Pembunuhan Sadis Bharada Valdo di Mako Polairud
Pengacara keluarga korban, Petrus Bala Pattyona
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JAKARTA - Polisi asal Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bharada Laurentius Valdo Fernandez Lewai tewas di Markas Polairud Baharkam Polri, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Pengacara dan keluarga korban akan mendatangi Polda Metro Jaya untuk mempertanyakan motif pembunuhan korban.

"Tim pengacara sudah terbentuk dan nanti hari Senin baru kami bisa berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya Jaya, Jatanras untuk menanyakan sejauh mana penanganannya," ujar pengacara keluarga korban, Petrus Bala Pattyona pada wartawan, Minggu (18/10/2026).

Pihaknya juga telah bertemu Dirpoludara Korpolairud Baharkam Polri, Brigjen Dadan, yang menjanjikan akan mengusut tuntas dugaan kasus pembunuhan Bharada Valdo di Markas Polairud.

Meski begitu, hingga kini pengacara atau keluarga masih belum tahu secara pasti motif pembunuhan sadis tersebut.

"Setelah kami bertemu dengan pimpinan dari mendingang Aldo Fernandez Lewai, beliau atau Pak Dadan menyatakan akan membantu pengusutan secara tuntas,” ujarnya.

“Tapi yang jelas salah satu tersangkanya sudah ditahan sehingga kami belum jelas apa yang menjadi latar belakang pembunuhan tersebut. Kira-kira antara pelaku dan korban ada masalah apa?" pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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