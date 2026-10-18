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Tragis! Polisi Asal NTT Tewas Diduga Dibunuh di Markas Polairud Pondok Cabe, 1 Orang Ditangkap

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |10:38 WIB
Tragis! Polisi Asal NTT Tewas Diduga Dibunuh di Markas Polairud Pondok Cabe, 1 Orang Ditangkap
Polisi Asal NTT Tewas Diduga Dibunuh di Markas Polairud/ilustrasi AI
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LARANTUKA – Seorang anggota polisi bernama Bharada Laurentius Valdo Fernandez Lewai tewas diduga dibunuh sesama anggota polisi di Markas Polairud Baharkam Polri, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten.

Direktur Poludara Korpolairud Baharkam Polri Brigjen Dadan berjanji mengusut tuntas perkara tersebut. Dia menyebut satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Unit Jatanras Polda Metro Jaya.

"Tentunya akan diusut tuntas. Yang jelas satu tersangka yang sudah ditahan Unit Jatanras Polda Metro Jaya," ujarnya dikutip, Minggu (18/10/2026).

Jenazah anggota polisi asal Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), itu telah tiba di rumah duka dengan menggunakan pesawat Polri Casa P-4101.

Sementara, Ribuan warga memadati Bandara Gewayantana, Larantuka, untuk menyambut kedatangan jenazah. Ratusan kendaraan roda dua dan roda empat kemudian mengiringi perjalanan menuju rumah duka di San Dominggo, Larantuka.

Suasana haru pecah ketika jenazah tiba di rumah keluarga. Tangisan keluarga pecah, bahkan sejumlah anggota keluarga terlihat pingsan saat menyambut kedatangan jenazah.

Informasi yang beredar menyebutkan, kematiannya diduga berkaitan dengan tindakan sesama anggota polisi yang merupakan juniornya di kesatuan tersebut.

 

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