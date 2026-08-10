Polisi Tewas Jadi Korban Tabrak Lari Usai Patroli di Depan Hotel El Royale Bandung

BANDUNG - Seorang anggota Polri meninggal dunia setelah menjadi korban tabrak lari usai menjalankan tugas patroli. Korban bernama Aiptu Asep Suhara tewas ditabrak di depan Hotel El Royale, Kota Bandung, Jawa Barat.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Pipit Rismanto menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya anggota tersebut. Kepergian anggota itu menjadi duka bagi seluruh jajaran Polda Jabar. Terlebih, korban meninggal setelah menyelesaikan tugas patroli.

“Saya mengucapkan turut berbela sungkawa terhadap anggota kami yang kemarin meninggal, kembali dari patroli kemudian terjadi tabrak lari, meninggal dunia," katanya saat ditemui di Polrestabes Bandung, Senin (10/8/2026).

Jenderal Bintang 2 ini meminta kejadian tersebut tidak menurunkan semangat personel kepolisian dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat harus tetap berjalan. Seluruh anggota diminta tetap profesional dalam menjaga keamanan masyarakat Kota Bandung.

"Ini tentunya tidak membuat motivasi anggota menurun dalam melaksanakan tugas. Harus tetap semangat memberikan pelayanan, pengayoman kepada masyarakat Kota Bandung," ujarnya.