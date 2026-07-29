DPR Tampung Keluhan Warga Bandung soal Pertanian hingga Kehutanan

JAKARTA – Komisi IV DPR RI menampung berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terkait sektor pertanian, kehutanan, hingga pengembangan ekonomi pedesaan saat memanfaatkan masa reses.

Berbagai masukan yang diterima warga di antaranya menyangkut upaya peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan potensi desa, serta perluasan akses terhadap program-program pemerintah yang dinilai dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Anggota DPR Rajiv mengatakan, masa reses menjadi momentum penting bagi anggota DPR untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengarkan persoalan yang dihadapi, sekaligus memastikan kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

"Bagi saya, hadir dan mendengarkan langsung adalah cara terbaik untuk merawat harapan dan mewujudkan solusi nyata bagi masyarakat," kata Rajiv dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu menegaskan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangannya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPR RI.

Menurutnya, komunikasi secara langsung dengan masyarakat menjadi modal penting agar setiap program yang diperjuangkan benar-benar menjawab kebutuhan riil di daerah.

Rajiv juga mengajak masyarakat memanfaatkan keberadaannya di Komisi IV DPR RI sebagai jembatan untuk memperjuangkan berbagai program di sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta kehutanan.