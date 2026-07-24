Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Dukung Kejaksaan Usut Tuntas Korupsi Kebun Binatang Surabaya

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |11:01 WIB
DPR Dukung Kejaksaan Usut Tuntas Korupsi Kebun Binatang Surabaya
Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendukung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) mengusut tuntas dugaan korupsi dana pakan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) senilai Rp10,2 miliar. Rajiv meminta penyidikan tidak berhenti pada satu tersangka, tetapi menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat dalam penyelewengan yang disebut berlangsung selama periode 2016–2024.

"Saya mendukung penuh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengusut perkara ini secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Penyidikan tidak boleh berhenti pada satu orang. Semua pihak yang diduga mengetahui penyimpangan anggaran KBS harus diperiksa," kata Rajiv, Jumat (24/7/2026).

Dia menegaskan, proses hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, apabila para pelaku nantinya terbukti bersalah di pengadilan, ia meminta hakim menjatuhkan hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kita tetap menghormati asas praduga tidak bersalah karena penetapan tersangka belum merupakan putusan bersalah. Namun, jika seluruh dakwaan terbukti di pengadilan, tidak boleh ada hukuman ringan," ujarnya.

Rajiv menilai dugaan korupsi dana pakan satwa bukan hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan satwa dan fungsi konservasi KBS. Menurutnya, penyimpangan anggaran dapat memengaruhi kualitas pengelolaan kebun binatang, mulai dari fasilitas yang rusak dan kotor hingga kondisi satwa yang kurang terawat.

"Korupsi uang pakan satwa adalah perbuatan yang sangat kejam karena yang dirampas bukan hanya uang negara, tetapi juga hak dasar satwa untuk mendapatkan makanan, perawatan kesehatan, dan lingkungan hidup yang layak," tegasnya.

Ia menambahkan perkara tersebut berpotensi menimbulkan kerugian biologis dan mengganggu upaya konservasi yang nilainya tidak dapat diukur hanya dari aspek finansial.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
korupsi DPR RI Kejagung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232008//viral-f1U4_large.jpeg
Febrie Adriansyah Diperiksa Kejagung Hari Ini Usai Sempat Mangkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232006//prabowo-XiQy_large.jpg
Prabowo: Ada Lembaga Pemerintah yang Gelembungkan Anggaran Gila-Gilaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231791//jampidsus_kejagung_kuntadi-kQvt_large.jpg
Kuntadi Jadi Jampidsus, DPR Minta Terapkan Prinsip 'Sapu Bersih' Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231782//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-rTkN_large.jpg
Kejagung Terbitkan Sprindik Baru soal Dugaan TPPU 74 Kg Emas dan Uang di Rumah Febrie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231775//febrie_ardiansyah-tXQV_large.jpeg
Mangkir dengan Alasan Kesehatan, Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Febrie Adriansyah Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231770//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-RZFb_large.jpg
Febrie Adriansyah Mangkir dari Pemeriksaan, Kejagung: Alasan Kesehatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement