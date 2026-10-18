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Polda Metro Jaya Pastikan Transparan Usut Tuntas Pembunuhan Anggota Ditpoludara

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |21:30 WIB
Polda Metro Jaya Pastikan Transparan Usut Tuntas Pembunuhan Anggota Ditpoludara
Ilustrasi.
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JAKARTA — Polda Metro Jaya memastikan penanganan kasus penembakan yang menewaskan anggota Ditpoludara, Bharatu Laurentius Valdo Fernandez Lewai, di Mako Polairud Pondok Cabe, Tangerang Selatan, dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel. Polisi telah mengamankan dan menahan tersangka berinisial AR yang juga merupakan anggota Polri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menyatakan bahwa tersangka AR saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Penyidik terus mendalami rangkaian peristiwa tersebut guna mengungkap fakta dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Budi dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026).

Budi membenarkan terjadinya insiden penembakan tersebut dan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Peristiwa tersebut terjadi di Mako Polairud Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, pada Jumat (16/10/2026) sekitar pukul 05.30 WIB.

"Kami menyampaikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya salah satu anggota Polri. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini," kata Budi.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa setiap perkembangan penanganan perkara akan disampaikan secara terbuka kepada publik berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta yang telah terverifikasi.

(Rahman Asmardika)

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