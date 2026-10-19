Reaksi Santai Listyo soal Polisi Tembak Polisi di Pondok Cabe

JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, yang merupakan mantan Kapolri periode 2021–2026, ikut merespons pertanyaan terkait insiden penembakan yang melibatkan sesama anggota Polri.

Sebelumnya, insiden polisi tembak polisi itu terjadi di Markas Komando Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpoludara), Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat 16 Oktober 2026.

"Polisi, aku sudah bukan polisi," ungkap Listyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan peristiwa itu terjadi di kawasan Lapangan Udara Pondok Cabe dan menewaskan seorang anggota Polri berinisial Bharatu LVVL. Ia pun Budi juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya anggota Ditpoludara tersebut.

"Kami menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya anggota Ditpoludara Bharatu LVVL dalam peristiwa penembakan tersebut," kata Budi.

Dalam penanganan kasus tersebut, polisi telah mengamankan anggota Polri berinisial AR yang telah ditetapkan sebagai tersangka. AR kini ditahan di Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Meski tersangka telah ditahan, motif di balik penembakan tersebut masih menjadi pertanyaan bagi keluarga korban.

(Arief Setyadi )

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