Kantor BGN Mendadak Disatroni Mobil Inafis Polres Jakpus, Ada Serpihan Kaca Berserakan!

JAKARTA - Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) didatangi aparat kepolisian pada Kamis (9/7/2026). Tampak satu unit mobil Inafis terparkir di depan kantor BGN.

Berdasarkan pantauan Okezone, mobil Inafis milik Polres Metro Jakarta Pusat itu tiba di kantor BGN sekitar pukul 14.20 WIB. Dari mobil tersebut, keluar sekitar empat hingga enam personel kepolisian yang langsung masuk ke dalam kantor BGN.

Meski belum diketahui tujuan polisi mendatangi lokasi tersebut, aparat terlihat langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di area kantor BGN. Hal itu karena salah satu kaca bangunan kantor mengalami kerusakan atau pecah.

Serpihan kaca tampak berserakan di bagian bawah bangunan. Di lokasi tersebut, petugas terlihat melakukan pemeriksaan dan dokumentasi.

Sementara itu, awak media untuk sementara hanya diperbolehkan melakukan peliputan di gerbang kantor BGN karena aparat kepolisian masih melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

(Arief Setyadi )

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