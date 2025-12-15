Penembakan Brutal di Australia, Kemlu Imbau WNI Tetap Waspada

JAKARTA – Insiden penembakan terjadi di New South Wales (NSW), Australia, pada 14 Desember 2025 malam waktu setempat. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait adanya warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam insiden tersebut.

Berdasarkan informasi resmi dari Premier NSW dan Police NSW hingga pukul 22.00 AEDT, insiden tersebut mengakibatkan 12 orang meninggal dunia, termasuk pelaku, serta 29 orang mengalami luka-luka, di antaranya dua personel Police NSW. Hingga kini, otoritas Australia masih melakukan investigasi, termasuk kemungkinan adanya ancaman lanjutan.

Otoritas Australia belum mengumumkan kewarganegaraan para korban meninggal dunia maupun korban luka. Belum terdapat informasi resmi yang mengonfirmasi adanya WNI yang terdampak.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KJRI Sydney mencermati secara serius insiden ini dan terus berkoordinasi erat dengan otoritas setempat untuk memantau perkembangan situasi. KJRI Sydney mengimbau WNI di wilayah NSW untuk tetap waspada, menghindari lokasi kejadian, serta mengikuti arahan otoritas Australia.

WNI juga diimbau untuk segera menghubungi Hotline KJRI Sydney melalui nomor telepon +61 434 544 478 apabila memerlukan bantuan atau memiliki informasi terkait.

(Arief Setyadi )