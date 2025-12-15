Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penembakan Brutal di Australia, Kemlu Imbau WNI Tetap Waspada

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |18:06 WIB
Penembakan Brutal di Australia, Kemlu Imbau WNI Tetap Waspada
Ilustrasi penembakan (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Insiden penembakan terjadi di New South Wales (NSW), Australia, pada 14 Desember 2025 malam waktu setempat. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait adanya warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam insiden tersebut.

Berdasarkan informasi resmi dari Premier NSW dan Police NSW hingga pukul 22.00 AEDT, insiden tersebut mengakibatkan 12 orang meninggal dunia, termasuk pelaku, serta 29 orang mengalami luka-luka, di antaranya dua personel Police NSW. Hingga kini, otoritas Australia masih melakukan investigasi, termasuk kemungkinan adanya ancaman lanjutan.

Otoritas Australia belum mengumumkan kewarganegaraan para korban meninggal dunia maupun korban luka. Belum terdapat informasi resmi yang mengonfirmasi adanya WNI yang terdampak.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KJRI Sydney mencermati secara serius insiden ini dan terus berkoordinasi erat dengan otoritas setempat untuk memantau perkembangan situasi. KJRI Sydney mengimbau WNI di wilayah NSW untuk tetap waspada, menghindari lokasi kejadian, serta mengikuti arahan otoritas Australia.

WNI juga diimbau untuk segera menghubungi Hotline KJRI Sydney melalui nomor telepon +61 434 544 478 apabila memerlukan bantuan atau memiliki informasi terkait.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186417/penembakan-tIsJ_large.jpg
Pelaku Penembakan 2 Garda Nasional AS Ternyata Eks Agen CIA di Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541/pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523/bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349/penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239/viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180434/viral-fWzk_large.jpg
Polisi Kejar Penjual Senjata Api yang Digunakan untuk Tembak Pengacara di Tanah Abang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement