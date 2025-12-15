Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Belum Ada Laporan WNI Jadi Korban Penembakan di Pantai Bondi Sydney

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |06:15 WIB
Belum Ada Laporan WNI Jadi Korban Penembakan di Pantai Bondi Sydney
Belum Ada Laporan WNI Jadi Korban Penembakan di Pantai Bondi Sydney (tangkapan layar/X)




JAKARTA - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney menyatakan belum ada konfirmasi dari otoritas Australia mengenai korban tewas warga negara Indonesia (WNI) dalam penembakan di Pantai Bondi, Minggu (14/12/2025) malam waktu setempat. 

1. Belum Ada Laporan WNI Jadi Korban

Peristiwa ini mengakibatkan 12 orang meninggal dunia, termasuk pelaku, serta 29 orang mengalami luka-luka. Dua korban luka di antaranya personel polisi di New South Wales (NSW). 

"Otoritas Australia belum mengumumkan kewarganegaraan para korban meninggal dunia maupun luka-luka. Belum terdapat informasi resmi yang mengonfirmasi adanya WNI yang terdampak," demikian pernyataan KJRI di Sydney.

Hingga saat ini, otoritas Australia sedang melakukan investigasi, termasuk kemungkinan adanya ancaman lanjutan. 

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui KJRI Sydney mencermati serius insiden ini. KJRI terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memantau perkembangan situasi.

KJRI Sydney mengimbau WNI di wilayah NSW untuk tetap waspada, menghindari lokasi kejadian, dan mengikuti arahan otoritas Australia.

"WNI juga diimbau untuk segera menghubungi Hotline KJRI Sydney melalui nomor telepon +61 434 544 478 apabila memerlukan bantuan atau memiliki informasi terkait," ujarnya.

 

