Penembakan Pantai Bondi: Seorang Pelaku Tewas, Lainnya Kritis

Tangkapan layar video memperlihatkan dua pria bersenjata menembak dari sebuah jembatan kecil di Pantai Bondi, Sydney, Australia, 14 Desember 2025. (Foto: X)

JAKARTA – Setidaknya 10 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka setelah dua orang melakukan penembakan di Pantai Bondi, Sydney, Australia. Pihak kepolisian mengatakan bahwa salah satu pelaku termasuk di antara yang tewas, sementara seorang pelaku lainnya dalam kondisi kritis.

Penembakan itu terjadi pada Minggu (14/12/2025) sore, saat pantai ikonik Australia tersebut menggelar perayaan hari raya Yahudi, Hanukkah. Rekaman yang diunggah daring menunjukkan dua orang berpakaian hitam menembakkan senjata ke arah kerumunan, menyebabkan ratusan orang melarikan diri dalam kepanikan, sementara layanan darurat bergegas ke lokasi kejadian.

Dalam sebuah unggahan di X, polisi setempat mengonfirmasi bahwa sepuluh orang telah tewas, termasuk seorang pria yang diyakini sebagai salah satu pelaku penembakan. Polisi mengatakan pelaku penembakan kedua telah ditangkap dan berada dalam kondisi kritis.