HOME NEWS INTERNATIONAL

11 Orang Tewas dalam Penembakan Massal di Afsel, Bocah 3 Tahun Ikut Jadi Korban

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |18:14 WIB
11 Orang Tewas dalam Penembakan Massal di Afsel, Bocah 3 Tahun Ikut Jadi Korban
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Setidaknya 11 orang tewas dan 14 lainnya luka-luka ketika orang bersenjata menyerbu sebuah hostel di Saulsville, sebelah barat ibu kota Pretoria, Afrika Selatan, pada Sabtu (6/12/2025). Seorang anak berusia tiga tahun termasuk di antara korban tewas.

“Setidaknya tiga pria bersenjata tak dikenal memasuki hostel ini, tempat sekelompok orang sedang minum, lalu mereka mulai menembak secara acak,” kata juru bicara kepolisian Brigadir Athlenda Mathe, sebagaimana dilansir BBC.

Motif penembakan belum diketahui dan belum ada penangkapan yang dilakukan. Ini adalah kejadian terbaru dari serangkaian penembakan massal yang mengguncang negara sarat kejahatan itu dalam beberapa tahun terakhir.

Para pria bersenjata dilaporkan memasuki tempat tersebut pukul 04.30 waktu setempat dan menembaki sekelompok pria yang sedang minum. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dan seorang anak perempuan berusia 16 tahun termasuk di antara korban tewas dalam serangan itu.

 

Halaman:
1 2
      
