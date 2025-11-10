Penembakan Brutal Hansip di Cakung, Polisi Selidiki Asal Senpi Milik 2 Bandit

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap kasus penembakan seorang hansip inisial AS hingga tewas oleh dua orang tersangka tindak pidana pencurian sepeda motor di Cakung, Jakarta Timur. Polisi mendalami asal muasal senjata api rakitan yang dimiliki tersangka.

Dua tersangka pelaku penembakan tersebut adalah Romaja (29) dan Pam Saputra (23). Keduanya juga telah ditahan.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imam Imanuddin mengatakan bahwa tersangka melakukan penembakan dan pembunuhan terhadap korban karena pada saat itu para tersangka hendak melakukan pencurian terhadap motor.

Namun saat melancarkan aksinya, motor kawanan tersangka itu ditabrak oleh AS. Karena terdesak, salah satu tersangka mengeluarkan senjata api rakitan jenis revolver dan menembakannya ke arah korban supaya tersangka bisa melarikan diri.

Lantas darimana tersangka mendapatkan senpi rakitan tersebut. Terkait hal itu, Iman belum bisa bicara banyak karena pihaknya masih mendalami asal muasal senpi rakitan yang dimiliki tersangka.

"Terkait dengan senjata api yang berhasil kami sita dari tangan tersangka, senpi tersebut senpi rakitan, kami sedang mendalami sumber dari senpi tersebut dari mana diperolehnya," tutur Iman dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Senin (10/11/2025).

Menurutnya penyidikan masih akan terus dilakukan hingga diketahui dari mana jaringan ini mendapat senpi rakitan."Kami akan terus melakukan pengembangan dari jaringan ini,’’pungkasnya.