Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penembakan Brutal Hansip di Cakung, Polisi Selidiki Asal Senpi Milik 2 Bandit

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |23:00 WIB
Penembakan Brutal Hansip di Cakung, Polisi Selidiki Asal Senpi Milik 2 Bandit
Penembakan Brutal Hansip di Cakung, Polisi Selidiki Asal Senpi Milik 2 Bandit
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap kasus penembakan seorang hansip inisial AS hingga tewas oleh dua orang tersangka tindak pidana pencurian sepeda motor di Cakung, Jakarta Timur. Polisi mendalami asal muasal senjata api rakitan yang dimiliki tersangka.

Dua tersangka pelaku penembakan tersebut adalah Romaja (29) dan Pam Saputra (23). Keduanya juga telah ditahan.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imam Imanuddin mengatakan bahwa tersangka melakukan penembakan dan pembunuhan terhadap korban karena pada saat itu para tersangka hendak melakukan pencurian terhadap motor.

Namun saat melancarkan aksinya, motor kawanan tersangka itu ditabrak oleh AS. Karena terdesak, salah satu tersangka mengeluarkan senjata api rakitan jenis revolver dan menembakannya ke arah korban supaya tersangka bisa melarikan diri.

Lantas darimana tersangka mendapatkan senpi rakitan tersebut. Terkait hal itu, Iman belum bisa bicara banyak karena pihaknya masih mendalami asal muasal senpi rakitan yang dimiliki tersangka.

"Terkait dengan senjata api yang berhasil kami sita dari tangan tersangka, senpi tersebut senpi rakitan, kami sedang mendalami sumber dari senpi tersebut dari mana diperolehnya," tutur Iman dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Senin (10/11/2025).

Menurutnya penyidikan masih akan terus dilakukan hingga diketahui dari mana jaringan ini mendapat senpi rakitan."Kami akan terus melakukan pengembangan dari jaringan ini,’’pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183710//viral-CW1G_large.jpg
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541//pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523//bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182426//penangkapan-62dX_large.jpg
Detik-Detik Penembak Hansip di Cakung Ditangkap, 1 Orang Masih Buron!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182419//penembak_hansip_di_cakung_ditangkap-k3GO_large.jpg
Penembak Hansip di Cakung Ditangkap Polisi saat Kabur ke Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349//penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement