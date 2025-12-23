Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rekonstruksi Penembakan Hansip di Jaktim, 32 Adegan Diperagakan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |04:29 WIB
Rekonstruksi Penembakan Hansip di Jaktim, 32 Adegan Diperagakan
Rekonstruksi Penembakan Hansip di Jaktim, 32 Adegan Diperagakan (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penembakan hansip di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Sebanyak 32 adegan diperagakan para pelaku.

“Sebanyak 32 adegan diperagakan dalam rekonstruksi yang dilakukan kedua pelaku dan juga saksi yang menjadi korban penyerangan pelaku," tulis keterangan Instagram @resmob_pmj, dilihat Senin (22/12/2025).

Rekonstruksi diperagakan dua tersangka, yaitu RS dan PS. Reka ulang dimulai saat kedua tersangka melakukan aksi pencurian.

"Hingga adegan krusial pada adegan ke-9 saat korban menabrak pelaku, kemudian pelaku menembak hingga korban tewas," ujar dia.

Penyidik kembali melakukan pemberkasan kasus tersebut. Polisi menargetkan kedua tersangka segera disidang.

“Rekonstruksi juga dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga diperagakan langsung oleh dua orang tersangka dan juga saksi mahkota,” jelas dia.

Sebelumnya, polisi menangkap dua orang pelaku penembakan terhadap anggota Pam Swakarsa atau hansip di Cakung, Jakarta Timur. Diketahui kedua pelaku merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebutkan, pelaku bernama Romaja (29) baru bebas dari penjara pada Juli 2024. Ia sudah lima kali keluar-masuk penjara atas kasus serupa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3190044//penembakan-fdnx_large.jpg
Penembakan Brutal di Australia, Kemlu Imbau WNI Tetap Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3189912//penembakan_di_pantai_bondi_sydney_australia-pZCB_large.jpg
15 Orang Tewas dalam Penembakan Massal di Sydney, Pelaku Ayah dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/18/3189903//penembakan_di_pantai_bondi-PzEp_large.jpg
Belum Ada Laporan WNI Jadi Korban Penembakan di Pantai Bondi Sydney
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/18/3188245//ilustrasi-l9zZ_large.jpg
11 Orang Tewas dalam Penembakan Massal di Afsel, Bocah 3 Tahun Ikut Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186920//penangkapan_pencuri-j9wM_large.jpg
Todongkan Senjata Api, Dua Pelaku Curanmor di Depok Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186417//penembakan-tIsJ_large.jpg
Pelaku Penembakan 2 Garda Nasional AS Ternyata Eks Agen CIA di Afghanistan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement