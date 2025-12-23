Rekonstruksi Penembakan Hansip di Jaktim, 32 Adegan Diperagakan

JAKARTA - Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penembakan hansip di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Sebanyak 32 adegan diperagakan para pelaku.

“Sebanyak 32 adegan diperagakan dalam rekonstruksi yang dilakukan kedua pelaku dan juga saksi yang menjadi korban penyerangan pelaku," tulis keterangan Instagram @resmob_pmj, dilihat Senin (22/12/2025).

Rekonstruksi diperagakan dua tersangka, yaitu RS dan PS. Reka ulang dimulai saat kedua tersangka melakukan aksi pencurian.

"Hingga adegan krusial pada adegan ke-9 saat korban menabrak pelaku, kemudian pelaku menembak hingga korban tewas," ujar dia.

Penyidik kembali melakukan pemberkasan kasus tersebut. Polisi menargetkan kedua tersangka segera disidang.

“Rekonstruksi juga dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga diperagakan langsung oleh dua orang tersangka dan juga saksi mahkota,” jelas dia.

Sebelumnya, polisi menangkap dua orang pelaku penembakan terhadap anggota Pam Swakarsa atau hansip di Cakung, Jakarta Timur. Diketahui kedua pelaku merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebutkan, pelaku bernama Romaja (29) baru bebas dari penjara pada Juli 2024. Ia sudah lima kali keluar-masuk penjara atas kasus serupa.