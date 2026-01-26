Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kelompok Bersenjata Serang Lapangan Sepak Bola di Meksiko, Tewaskan 11 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |17:01 WIB
Kelompok Bersenjata Serang Lapangan Sepak Bola di Meksiko, Tewaskan 11 Orang
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Setidaknya 11 orang tewas dan 12 lainnya luka-luka pada Minggu (25/1/2026) dalam serangan bersenjata di lapangan sepak bola di negara bagian Guanajuato, Meksiko tengah, menurut laporan pihak berwenang setempat.

Serangan itu terjadi di sebuah lingkungan di Kota Salamanca. Kantor wali kota menyatakan bahwa para pejabat telah meluncurkan operasi untuk menemukan mereka yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

"Kematian 11 orang telah dikonfirmasi, 10 di antaranya meninggal di tempat kejadian dan satu lagi saat menerima perawatan medis di rumah sakit," kata pernyataan itu, sebagaimana dilansir AFP.

"Selain itu, 12 orang terluka akibat tembakan dan sedang menerima perawatan medis," tambahnya.

Empat kantong berisi sisa-sisa tubuh manusia juga ditemukan pada Sabtu (24/1/2026) malam di kota yang sama.

 

Halaman:
1 2
      
