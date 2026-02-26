Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Laporan Intelijen Ungkap Detik-Detik Operasi Perburuan hingga Tewaskan Bos Kartel El Mencho

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |10:33 WIB
Laporan Intelijen Ungkap Detik-Detik Operasi Perburuan hingga Tewaskan Bos Kartel El Mencho
Laporan Intelijen Ungkap Detik-Detik Operasi Perburuan hingga Tewaskan Bos Kartel El Mencho (Ilustrasi/X/@JulianMaciasT)
A
A
A

JAKARTA - Detik-detik tewasnya pemimpin Kartel Generasi Baru Jalisco (JNGC) Nemesio Oseguera Cervantes, yang dikenal sebagai “El Mencho” terungkap. Operasi penangkapan terhadap pemimpin kartel narkoba tersebut mulai dilakukan pada Jumat (20/2/2026). 

Melansir Al Jazeera, Kamis (26/2/2026), pada 20 Februari 2026, berdasarkan informasi intelijen baru dari seorang rekan salah satu pasangan romantis El Mencho, pihak berwenang Meksiko mulai mengepung lokasi di Tapalpa. Lokasi itu diyakini menjadi tempat El Mencho bersembunyi.

Pasukan khusus, yang didukung oleh Garda Nasional, pesawat militer, dan helikopter, menutup area tersebut sebelum fajar pada Minggu, 22 Februari 2026.

Para anggota kartel melepaskan tembakan saat tentara maju. Pasukan keamanan membalas tembakan, menewaskan beberapa orang diduga anggota CJNG. 

El Mencho dan anggota lingkaran dalamnya melarikan diri ke kompleks kabin berhutan di dekatnya, tempat baku tembak kedua terjadi.

