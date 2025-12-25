Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ledakan Bom di Masjid Tewaskan Lima Jamaah Shalat Maghrib

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |14:52 WIB
Ledakan Bom di Masjid Tewaskan Lima Jamaah Shalat Maghrib
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Setidaknya lima orang tewas dalam ledakan bom di sebuah masjid yang penuh sesak di negara bagian Borno, Nigeria timur laut, kata pihak kepolisian.

Juru Bicara Polisi, Nahum Daso, mengatakan kepada media lokal bahwa 35 orang lainnya terluka dalam ledakan di pasar Gamboru, Maiduguri, ibu kota negara bagian, selama shalat Maghrib.

Rekaman yang belum diverifikasi di media sosial tampaknya menunjukkan dampak ledakan tersebut, dengan orang-orang berdiri di area pasar dengan partikel debu di udara.

Belum ada kelompok yang mengaku melakukan serangan tersebut, tetapi militan sebelumnya telah menargetkan masjid dan tempat-tempat ramai di daerah itu dengan serangan bunuh diri dan alat peledak improvisasi (IED).

Maiduguri telah menjadi pusat pemberontakan oleh kelompok militan Islam Boko Haram dan kelompok sempalanannya, Negara Islam Provinsi Afrika Barat (ISWAP).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/18/3191696//ilustrasi-2Rt9_large.jpg
Ledakan Bom di Moskow Tewaskan 2 Polisi Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/18/3191633//ilustrasi-e2E9_large.jpg
Kelompok Bersenjata Culik 28 Peziarah Muslim di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/18/3191306//ilustrasi-QGBc_large.jpg
Jenderal Rusia Tewas dalam Ledakan Bom Mobil di Moskow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/18/3191255//ilustrasi-v3lU_large.jpg
130 Siswa yang Diculik di Nigeria Berhasil Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185576//para_penyerang_bersenjata_saat_mereka_menyerang_markas_besar_polisi_paramiliter-jvwO_large.jpg
Ledakan Bom Bunuh Diri di Markas Pasukan Paramiliter Pakistan Tewaskan 5 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184955//ledakan-KPHf_large.jpg
Terungkap! ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beli Bahan Bom via Online, Bilang ke Ortu Buat Ekskul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement