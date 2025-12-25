Ledakan Bom di Masjid Tewaskan Lima Jamaah Shalat Maghrib

JAKARTA — Setidaknya lima orang tewas dalam ledakan bom di sebuah masjid yang penuh sesak di negara bagian Borno, Nigeria timur laut, kata pihak kepolisian.

Juru Bicara Polisi, Nahum Daso, mengatakan kepada media lokal bahwa 35 orang lainnya terluka dalam ledakan di pasar Gamboru, Maiduguri, ibu kota negara bagian, selama shalat Maghrib.

Rekaman yang belum diverifikasi di media sosial tampaknya menunjukkan dampak ledakan tersebut, dengan orang-orang berdiri di area pasar dengan partikel debu di udara.

Belum ada kelompok yang mengaku melakukan serangan tersebut, tetapi militan sebelumnya telah menargetkan masjid dan tempat-tempat ramai di daerah itu dengan serangan bunuh diri dan alat peledak improvisasi (IED).

Maiduguri telah menjadi pusat pemberontakan oleh kelompok militan Islam Boko Haram dan kelompok sempalanannya, Negara Islam Provinsi Afrika Barat (ISWAP).