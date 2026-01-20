Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dua Gereja di Nigeria Diserang, Lebih dari 160 Jemaat Diculik Kelompok Bersenjata

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |06:25 WIB
Dua Gereja di Nigeria Diserang, Lebih dari 160 Jemaat Diculik Kelompok Bersenjata
Ilustrasi kelompok bersenjata culik jemaat gereja di Nigeria (Foto: Business day)
A
A
A

KADUNA – Gelombang penculikan massal kembali mengguncang Nigeria. Kelompok kriminal bersenjata dilaporkan menculik puluhan orang yang sedang beribadah di dua gereja berbeda di Negara Bagian Kaduna, Nigeria.

Seorang pemimpin gereja senior mengungkapkan lebih dari 160 jemaat dibawa paksa pria bersenjata saat kebaktian Minggu berlangsung, melansir BBC. Insiden ini menambah panjang daftar penculikan massal di Nigeria yang menyasar baik warga Kristen maupun Muslim.

Kelompok geng lokal yang dijuluki sebagai "Bandits" ini kerap melakukan serangan di wilayah utara dan tengah Nigeria demi mendapatkan uang tebusan.

Kronologi Penyerangan

Menurut keterangan kepolisian setempat, para pelaku yang membawa "senjata canggih" merangsek masuk ke dua gereja di Kurmin Wali, sebuah komunitas hutan di bangsal Afogo, sekitar pukul 11:25 waktu setempat.

Halaman:
1 2
      
