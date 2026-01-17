Gerombolan Misterius Serang Kantor Dishub-PD Parkir Makassar, Kaca dan Jendela Rusak!

MAKASSAR - Belasan orang memakai penutup wajah terekam CCTV menyerang kantor PD Parkir Makassar pada Sabtu (17/1/2026) dini hari. Satu jendela dan pintu kaca pecah usai terkena lemparan batu.

Para pelaku bergerombol terekam CCTV kemudian melakukan pelemparan ke kantor dalam kondisi tengah kosong.

Sebelumnya, aksi serupa oleh para pelaku dilancarkan juga di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub Kota Makassar) di malam yang sama. Kini, polisi bergerak cepat mencari pelaku.

Belum diketahui motif penyerangan, namun tiga saksi telah dimintai keterangan hingga sejumlah CCTV yang merekam detik-detik dan CCTV jalanan yang dilintasi pelaku telah dikantongi polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kami dari pihak Jatanras maupun Opsal Polsek Mariso saat ini melakukan penyelidikan terkait penyerangan Perum Parkir Kota Makassar dan juga di Dishub Kota Makassar. jadi full baket yang kita lakukan adalah analisa CCTV untuk mencari mengidentifikasi pelaku yang berjumlah 13 orang menggunakan sepeda motor sebanyak tujuh unit,” ujar Kanit Jatanras Polrestabes Makassar AKP Hamka.

Pihaknya menduga ada unsur kesengajaan untu menyerang tempat tersebut. Sementara saksi, ada tiga orang yang diminta keterangan.

“Untuk barang bukti pecah kaca,” ujarnya.

(Arief Setyadi )