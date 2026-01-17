Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gerombolan Misterius Serang Kantor Dishub-PD Parkir Makassar, Kaca dan Jendela Rusak!

Syahrul Adyaksa , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |11:01 WIB
Gerombolan Misterius Serang Kantor Dishub-PD Parkir Makassar, Kaca dan Jendela Rusak!
Gerombolan misterius serang Kantor Dishub dan PD Parkir Makassar (Foto: Ist/Syahrul Adhiyaksa)
A
A
A

MAKASSAR - Belasan orang memakai penutup wajah terekam CCTV menyerang kantor PD Parkir Makassar pada Sabtu (17/1/2026) dini hari. Satu jendela dan pintu kaca pecah usai terkena lemparan batu.

Para pelaku bergerombol terekam CCTV kemudian melakukan pelemparan ke kantor dalam kondisi tengah kosong.

Sebelumnya, aksi serupa oleh para pelaku dilancarkan juga di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub Kota Makassar) di malam yang sama. Kini, polisi bergerak cepat mencari pelaku.

Belum diketahui motif penyerangan, namun tiga saksi telah dimintai keterangan hingga sejumlah CCTV yang merekam detik-detik  dan CCTV jalanan yang dilintasi pelaku telah dikantongi polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kami dari pihak Jatanras maupun Opsal Polsek Mariso saat ini melakukan penyelidikan terkait penyerangan Perum Parkir Kota Makassar dan juga di Dishub Kota Makassar. jadi full baket yang kita lakukan adalah analisa CCTV untuk mencari mengidentifikasi pelaku yang berjumlah 13 orang menggunakan sepeda motor sebanyak tujuh unit,” ujar Kanit Jatanras Polrestabes Makassar AKP Hamka.

Pihaknya menduga ada unsur kesengajaan untu menyerang tempat tersebut. Sementara saksi, ada tiga orang yang diminta keterangan. 

“Untuk barang bukti pecah kaca,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perusakan makassar Penyerangan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176335/penyerangan-GVHw_large.jpg
Polisi Ungkap Motif Penyerangan Warkop di Tanah Abang: Mau Balas Dendam Berujung Pencurian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/338/3167410/perusakan-vI9B_large.jpg
1 Orang Ditetapkan Tersangka Penyerangan Polres Metro Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/338/3133215/ilustrasi_penyerangan-1sAy_large.jpg
Rayakan Selesai Ujian Sekolah, 50 Pelajar Malah Serang Warga di Jalan Otista Raya Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/340/3129111/penyerangan-Suba_large.jpg
Protes soal Keberangkatan, Sopir di Pelabuhan BBJ Lampung Selatan Serang Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/338/3116869/ilustrasi_penangkapan-qB9D_large.jpg
Rumah Warga di Depok Dibakar, Polisi Tangkap 11 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/338/3100448/penyerangan-MlP4_large.jpg
Kesal Disalip, Pemotor Bonceng Tiga Serang Pemobil di Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement