Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!

JAKARTA - Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku penyerangan bersenjata airsoftgun yang terjadi di sebuah warung kopi (warkop) di Jalan Jati Baru, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku diketahui berinisial MF yang juga otak penyerangan.

Penangkapan dilakukan oleh Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Senin (13/10). Pelaku MF ditangkap di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara.

“Pelaku berinisial MF ditangkap di sebuah rumah di Penjaringan, Jakarta Utara, pada 13 Oktober 2025,” kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Resa Fiardy Marasabessy kepada wartawan, Jumat (17/10/2025).

Polisi juga menyita sepucuk senjata airsoftgun dari tangan pelaky. Saat ini, pelaku sudah diamankan di Polda Metro Jaya.

“Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sepucuk senjata airsoft gun beserta peluru yang kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya,” ujar dia.

Atas perbuatannya, MF dijerat Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan. Ia terancam hukuman pidana 12 tahun penjara.

Sekadar diketahui, aksi penyerangan terjadi di sebuah warung kopi (Warkop) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (8/10) dini hari. Dalam aksi itu, dua orang dilaporkan kena tembak.