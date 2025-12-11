Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!

TANGSEL- Sejumlah pejabat di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ramai-ramai mengikuti pelatihan di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini menggunakan kas anggaran daerah.

Mereka yang mengikuti acara ke Bandung adalah para kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, camat hingga lurah. Peristiwa itu menjadi viral di media sosial.

Pemerintah Kota Tangsel membantah adanya plesiran. Acara itu dikatakan memang sengaja diagendakan untuk peningkatan kepemimpinan para pejabat eselon II dan III.

"Iya, kegiatan leadership caracter building dari BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) untuk para pejabat di Pemkot Tangsel," ujar Sekda Kota Tangsel, Bambang Noertjahyo, Kamis (11/12/25).

Menurutnya, acara tersebut diadakan untuk memperkuat kerja sama antar pejabat lingkungan Pemkot Tangsel.

"Untuk peningkatan kepemimpinan, pembentukan karakter dan team work pejabat Tangsel,”tutup Bambang.

(Fahmi Firdaus )