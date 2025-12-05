Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pelatih Taekwondo Dianiaya Pengendara Motor yang Lawan Arah Kini Pelaku Diburu Polisi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |19:17 WIB
Terduga Pelaku Penganiayaan
JAKARTA – Kasus penganiayaan pelatih taekwondo bernama Bima (39) oleh seorang pria di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, viral di media sosial. Polisi saat ini melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sudah diketahui identitasnya.

“Pelaku sudah teridentifikasi dan masih kami cari,” ujar Kapolsek Jagakarsa AKP Nurma Dewi saat dikonfirmasi awak media, dikutip, Jumat (5/12/2025).

Pelaku kata Nurma, berinisial MN dan saat ini telah melarikan diri ke luar kota. Namun demikian, polisi tetap memburu pelaku. “Dia kabur ke luar kota dan kita masih buru,” tegas Nurma.

Sebelumnya, korban yang sedang membonceng istrinya saat kejadian, memilih tidak membalas serangan karena tidak ingin menyalahgunakan identitasnya sebagai atlet bela diri.

Dalam video yang beredar, pengendara motor berpakaian serba hitam memukul area dagu korban. Narasi yang menyertai video menyebutkan, Bima mengalami luka dan memilih melaporkan kejadian itu ke polisi daripada membalas perbuatan pelaku.

(Fahmi Firdaus )

      
