HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Ramai Kasus Tumbler, Petugas KAI Argi Kembali Bekerja Hari Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |13:18 WIB
Usai Ramai Kasus Tumbler, Petugas KAI Argi Kembali Bekerja Hari Ini
KRL (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan Passenger Service Stasiun Rangkasbitung, Argi Budiansyah, akan kembali bertugas setelah kasus viral terkait hilangnya tumbler milik penumpang bernama Anita. Argi dijadwalkan mulai berdinas kembali pada Jumat (28/11/2025) sore.

"Argi sampai saat ini, ini bekerja nanti dinasnya jam 3 sore. Nanti dinasnya jam 3 sore," ujar Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, Jumat (28/11/2025).

Anne menjelaskan Argi sebelumnya hanya menjalani masa lepas dinas karena proses investigasi masih berlangsung. Ia menegaskan masa tersebut merupakan prosedur standar dan bukan berarti Argi terbukti bersalah.

"Selama dalam masa investigasi pasti dia tidak didinaskan, kan dia akan stress gitu ya, dia akan ditanya banyak hal dan yang lain. Ini kan sebenarnya perlindungan, bukan berarti dia salah," kata Anne.

Sebagai tambahan informasi, KAI telah mempertemukan Argi dengan penumpang Commuter Line, Anita, serta suaminya, Alvin, dalam sebuah sesi mediasi menyusul ramainya isu tumbler hilang tersebut. Pertemuan berlangsung di Kantor KAI Wisata, Stasiun Gondangdia, Jakarta, pada Kamis 27 November 2025 malam.

Melalui mediasi itu, KAI berharap persepsi publik dapat kembali proporsional dan informasi yang beredar di media sosial bisa diluruskan sesuai fakta.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KAI Tumbler KRL viral
