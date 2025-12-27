Ledakan Bom Masjid saat Shalat Jumat Tewaskan Setidaknya 8 Orang di Suriah

HOMS - Sebuah ledakan bom menewaskan setidaknya delapan orang dan melukai 18 lainnya selama shalat Jumat di dalam sebuah masjid di kota Homs, Suriah, kata kementerian kesehatan.

Gambar-gambar dari kantor berita pemerintah Suriah, Sana, menunjukkan bagian dalam Masjid Imam Ali ibn Abi Talib dengan dinding yang hangus hitam, jendela yang pecah, dan darah di karpet.

Para pejabat percaya bahwa sebuah bahan peledak diledakkan di dalam gedung tersebut, menurut laporan kantor berita Sana, mengutip sumber keamanan. Sementara pihak berwenang masih mencari pelakunya, kelompok jihadis Saraya Ansar al-Sunnah mengatakan merekalah yang berada di balik ledakan tersebut.

Masjid tersebut terletak di lingkungan Wadi al-Dhahab, di mana sebagian besar penduduknya adalah bagian dari kelompok etnis Alawite.