Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jet Tempur AS Bombardir Basis ISIS di Suriah Usai Dua Tentara Amerika Tewas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |11:22 WIB
Jet Tempur AS Bombardir Basis ISIS di Suriah Usai Dua Tentara Amerika Tewas
Prajurit AS (Foto: Department of Defense via AP)
A
A
A

SURIAH – Jet tempur dan artileri Tentara Amerika Serikat membombardir beberapa target di Suriah yang dikaitkan militer AS dengan ISIS. Penyerangan ini sebagai pembalasan atas serangan baru-baru ini yang menewaskan dua anggota militer Amerika.

“Dengan ini saya mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan melakukan pembalasan yang sangat serius, seperti yang telah saya janjikan, terhadap teroris pembunuh yang bertanggung jawab,” tulis Presiden Donald Trump kemudian di Truth Social, dilansir CNN, Sabtu (20/12/2025).

Sementara itu, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyebut serangan itu sebagai "deklarasi pembalasan,".

"Ini bukan awal dari perang,  ini adalah deklarasi pembalasan," tulisnya. "Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Trump, tidak akan pernah ragu dan tidak akan pernah menyerah untuk membela rakyat kita,"ujar Pete.

Setelah serangan pada 13 Desember yang menewaskan dua tentara dan seorang penerjemah sipil, Pasukan AS dan mitra melakukan 10 operasi di Suriah.

Operasi-operasi tersebut juga menghasilkan intelijen dari perangkat elektronik yang dikumpulkan selama operasi yang memberikan informasi yang berkontribusi pada penargetan serangan, menurut pejabat AS yang sama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tentara AS Suriah ISIS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/18/3008603/isis-klaim-serangan-terhadap-pos-militer-di-irak-utara-tewaskan-komandan-dan-4-tentara-KBwLXwYd9y.jpg
ISIS Klaim Serangan Terhadap Pos Militer di Irak Utara, Tewaskan Komandan dan 4 Tentara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/18/3003459/isis-klaim-bertanggung-jawab-atas-penembakan-mematikan-di-masjid-afghanistan-6-orang-tewas-d8M6G2j3QM.jpg
ISIS Klaim Bertanggung Jawab Atas Penembakan Mematikan di Masjid Afghanistan, 6 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/18/2988288/siapakah-isis-k-kelompok-yang-bertanggung-jawab-atas-serangan-teror-gedung-konser-moskow-xdDaMcSkzF.jpg
Siapakah ISIS-K, Kelompok yang Bertanggung Jawab Atas Serangan Teror Gedung Konser Moskow?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/18/2912433/yuk-ketahui-perbedaan-al-qaeda-dan-isis-kJEzlsz1Hx.jpg
Yuk, Ketahui Perbedaan Al Qaeda dan ISIS!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/18/2857613/isis-konfirmasi-kematian-pemimpinnya-abu-hussein-al-quraishi-umumkan-penggantinya-visgew787q.jpg
ISIS Konfirmasi Kematian Pemimpinnya Abu Hussein Al-Quraishi, Umumkan Penggantinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/18/2843785/serangan-drone-as-tewaskan-pimpinan-isis-di-suriah-zSsjQDMP2G.jpg
Serangan Drone AS Tewaskan Pimpinan ISIS di Suriah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement