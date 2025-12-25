Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Bertolak ke Jateng, Hadiri Perayaan Natal hingga Pantau Arus Mudik

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |00:06 WIB
Gibran Bertolak ke Jateng, Hadiri Perayaan Natal hingga Pantau Arus Mudik
Gibran Bertolak ke Jateng, Hadiri Perayaan Natal hingga Pantau Arus Mudik (Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, bertolak ke wilayah Jawa Tengah, Rabu (24/12/2025) malam. Gibran dijadwalkan menghadiri perayaan malam Natal bersama umat Kristiani di Jawa Tengah.

1. Bertolak ke Jateng

Kunjungan kerja dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan Natal di berbagai daerah berjalan aman dan damai. Gibran awalnya mengunjungi Kota Semarang sebelum melanjutkan perjalanan ke Kota Salatiga.

Adapun Wapres dijadwalkan menghadiri perayaan Natal bersama umat Kristiani yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Gereja-gereja Salatiga (BKGS) di Lapangan Pancasila, pada Kamis (25/12/2025).

Dalam kesempatannya, Gibran mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Ia berharap momen Natal menjadi sukacita untuk menebarkan kebaikan kepada sesama.

"Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada saudara-saudara umat Kristiani di seluruh Tanah Air. Semoga Natal tahun ini dapat menjadi momen penuh sukacita dan kedamaian bersama keluarga serta orang-orang terkasih," ucap Gibran dalam keterangannya, pada Rabu (24/12/2025). 

Gibran juga berharap seluruh masyarakat tak lupa untuk mendoakan saudara-saudara sedarah Indonesia yang tertimpa bencana di Sumatera.

"Dalam momen yang baik ini, saya juga ingin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita di Sumatera yang menjadi korban bencana banjir dan longsor. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai dan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kita," ungkapnya. 

 

