Pesawat Boeing 737 yang Hilang 13 Tahun Akhirnya Ditemukan, Maskapai Diminta Bayar Rp1,86 Miliar

Pesawat Boeing 737 itu tidak dapat ditemukan setelah melakukan penerbangan pada 2012. (Foto: X)

JAKARTA - Sebuah pesawat penumpang yang hilang lebih dari satu dekade akhirnya kembali ditemukan. Namun, maskapai pemilik pesawat kini harus menghadapi denda yang sangat besar.

Dilansir Mirror, maskapai Air India tidak dapat menemukan salah satu pesawat Boeing 737 miliknya pada 2012 setelah kehilangan jet tersebut usai penerbangan. Pesawat besar seberat 30 ton itu lenyap dari catatan mereka dan dihapus dari daftar aset oleh para petinggi setelah mereka gagal melacaknya.

Namun, para staf terkejut ketika menerima surat permintaan dari Bandara Kolkata pada awal Desember yang menyuruh mereka datang dan memindahkan pesawat tersebut. Pihak bandara juga meminta mereka membayar sejumlah besar uang denda parkir karena pesawat itu telah lama terparkir di sudut terpencil landasan.