Drone Ghost Bat Australia Siap Uji Coba Rudal Bersejarah

CANBERRA – Drone canggih Australia, MQ-28 Ghost Bat, bersiap menghadapi tonggak sejarah militer. Pesawat tempur kolaboratif nirawak (Collaborative Combat Aircraft/CCA) ini akan melakukan uji tembak rudal AIM-120 AMRAAM sebagai bagian dari proses evaluasi militer Australia. Ini akan menjadi yang pertama kalinya bagi sistem udara nirawak (Unmanned Aerial System/UAS).

Angkatan Udara Kerajaan Australia (RAAF) telah berhasil menguji UAS ini pada September sebagai langkah menuju penerapan operasional di masa depan. RAAF saat ini mengoperasikan sejumlah kecil Ghost Bat dan sedang memvalidasi kemampuannya sebelum diintegrasikan sepenuhnya ke dalam armada operasional.

Bulan depan, RAAF dan Boeing akan membawa evaluasi MQ-28 selangkah lebih maju dengan menguji apakah UAS ini mampu meluncurkan amunisi udara-ke-udara canggih.

Peluncuran Rudal Canggih

Menurut Steve Parker, presiden dan CEO Boeing Defense, Space, and Security, uji coba tersebut akan berlangsung bulan depan. Dalam sebuah diskusi meja bundar media menjelang Pameran Kedirgantaraan Dubai 2025 di Uni Emirat Arab, Parker mengungkapkan bahwa pengujian tersebut akan melibatkan rudal AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM).

Sebelumnya, eksekutif Boeing mengindikasikan MQ-28 Ghost Bat akan menembakkan senjata aktif pada akhir tahun 2025 atau awal 2026. UAS ini telah beroperasi bersama pesawat lain, termasuk pesawat peringatan dan kontrol dini udara E-7 (airborne early warning and control aircraft), melakukan berbagai rangkaian misi fiksi.