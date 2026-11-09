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Pemerintah Persilakan Komnas HAM Selidiki Dugaan Penembakan Warga di Pidie Aceh

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |19:11 WIB
Pemerintah Persilakan Komnas HAM Selidiki Dugaan Penembakan Warga di Pidie Aceh
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra (Foto: Zakky Mubarok/Okezone)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berkoordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyelidiki dugaan kasus penembakan warga di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, beberapa waktu lalu. 

Bentrokan yang diduga melibatkan prajurit TNI AD itu terjadi di tengah berlangsungnya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini mengakibatkan satu orang warga meninggal dunia dan 13 warga lainnya terluka. 

"Kemarin terjadi insiden pengibaran bendera di Aceh (Kabupaten Pidie/Tiro), saya komunikasi dengan Ibu Anis Hidayah (Ketua Komnas HAM)," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Yusril menekankan pemerintah memberikan ruang kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan terkait persoalan ini. Menurutnya, Komnas HAM memiliki kewenangan dan independensi untuk mengusut serta mengungkap fakta mengenai peristiwa yang sebenarnya.

"Pemerintah mempersilakan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan. Komnas independen, silakan menyelidiki apa yang sesungguhnya terjadi," ucapnya.

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