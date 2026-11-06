Komnas HAM Turun Tangan Usut Bentrokan Maulid di Pidie Aceh, Desak Korban Diautopsi

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan pemantauan terkait bentrokan yang terjadi saat acara kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari/Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengungkap fakta dan mendalami kronologi peristiwa.

"Komnas HAM akan segera melakukan pemantauan untuk mendapatkan fakta-fakta dari peristiwa ini. Pemantauan lapangan guna mendalami kronologi peristiwa secara utuh melalui pengumpulan fakta, bahan, dan keterangan di lokasi kejadian," ujar Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, Jumat (6/11/2026).

Selain melakukan pemantauan, Komnas HAM mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan berbasis scientific crime investigation. Polisi juga diminta melakukan autopsi terhadap korban meninggal dunia serta memeriksa korban luka lainnya.

"Memeriksa terduga pelaku serta memberikan akses keadilan bagi korban agar peristiwa yang sama tidak terulang di kemudian hari," lanjut Anis.

Komnas HAM turut mendesak pemerintah segera menyelesaikan akar permasalahan dan mengantisipasi potensi eskalasi konflik sosial.

"Pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan akar masalah dan melakukan antisipasi eskalasi guna mencegah konflik sosial yang akan terjadi," tuturnya.