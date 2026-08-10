Polisi Temukan 8 Selongsong Peluru di Lokasi Penembakan Festival Lembah Baliem

PAPUA - Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) penembakan di Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Polisi menyita delapan selongsong peluru dari lokasi.

“Petugas mengamankan delapan butir selongsong PIN kaliber 5,56 mm, satu lembar jaket, serta satu buah proyektil GLM," kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Yusuf Sutejo dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).

Petugas juga menemukan bekas tembakan dan serpihan proyektil pada kendaraan korban berupa satu unit Mitsubishi Triton nomor polisi PA 8418 Z. Empat serpihan proyektil pada kendaraan korban turut diamankan.

"Pada kendaraan tersebut ditemukan tiga titik atau bekas tembakan, yakni dua titik pada bagian pintu pengemudi dan satu titik pada bagian depan kendaraan atau kap mesin," ujarnya.

Yusuf menambahkan, seluruh barang bukti tersebut telah didata, didokumentasikan, dan diamankan untuk mendukung pemeriksaan serta proses penyelidikan lebih lanjut.