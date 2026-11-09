7 Santri Dduga Jadi Korban Kekerasan Seksual di Ponpes Jaksel, Polisi Gelar Penyelidikan

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengusut kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang pimpinan pondok pesantren berinisial F di Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, sebanyak tujuh santri diduga menjadi korban.

"Korban terdata sampai saat ini tujuh orang, dan terduga pelaku yang dilaporkan berinisial F," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi di lingkungan pondok pesantren pada 2025. Terduga pelaku F disinyalir menggunakan modus meminta para santri memijat dirinya.

"Tujuh korban dan pelapor mendatangi penyidik. Dalam proses awal ini, terduga pelaku diduga melakukan kekerasan seksual dengan modus meminta santri melakukan pemijatan," ujarnya.

Budi menambahkan, saat ini penyidik masih mendalami laporan tersebut dengan memeriksa bukti rekaman video, audio, serta mengambil keterangan dari para korban. Polisi juga berkoordinasi dengan UPT P3A Provinsi DKI Jakarta dan Komnas Perlindungan Anak (Komnas Anak).

"Ini masih dalam tahap penyelidikan dan akan kami perbarui kembali perkembangannya karena laporan polisi baru masuk satu hari yang lalu. Kami akan transparan dalam menangani kasus ini, tetapi tetap memperhatikan sensitivitas karena melibatkan anak di bawah umur," tegasnya.

(Rahman Asmardika)

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