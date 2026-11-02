Cegah Balap Liar, 5 Akses JLNT Antasari Ditutup Setiap Akhir Pekan

JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Selatan memasang portal di lima titik akses Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Antasari untuk mencegah maraknya aksi balap liar. Penutupan akses jalan layang tersebut akan diberlakukan setiap akhir pekan mulai 14 November 2026, yakni setiap Sabtu dan Minggu dini hari pukul 00.00 hingga 04.00 WIB.

Kepala Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan, Bernad Oktavianus Pasaribu, mengatakan pemasangan portal dilakukan menyusul maraknya aksi balap liar di kawasan JLNT Antasari. Pembangunan portal di lima titik akses sepanjang JLNT Antasari pun telah selesai dilakukan.

"Kita tutup dengan pemasangan portal karena banyak balap liar," ujar Bernad, Senin (2/11/2026).

Menurutnya, seluruh fasilitas pembatas tersebut siap digunakan saat kebijakan penutupan mulai diberlakukan. Rencana penutupan akses JLNT Antasari setiap akhir pekan juga terus disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai platform media sosial Pemkot Jakarta Selatan.

"Penutupan mulai 14 November. Ini sebagai tindak lanjut usulan dan laporan masyarakat kepada kita," tuturnya.