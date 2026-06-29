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Aksi Balap Liar di JLNT Antasari Viral, Polisi Kaji Sistem Buka-Tutup Malam Hari

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |22:30 WIB
Aksi Balap Liar di JLNT Antasari Viral, Polisi Kaji Sistem Buka-Tutup Malam Hari
Balap liar (foto: Okezone)
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JAKARTA - Viral di media sosial aksi balap liar yang dilakukan sekelompok pengendara motor di Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Antasari, Jakarta Selatan. Pihak kepolisian kini tengah menyelidiki peristiwa tersebut.

Berdasarkan video yang beredar, tampak sejumlah pengendara motor berada di JLNT Antasari. Mereka diduga bersiap melakukan balap liar hingga menghalangi kendaraan lain yang hendak melintas.

Sementara itu, terlihat seorang pengemudi Mitsubishi Xpander tidak dapat melintasi jalan tersebut. Merasa kesal, pengemudi Xpander itu kemudian mengejar salah satu pemotor dan menegur mereka.

Terpisah, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengatakan pihaknya telah menelusuri informasi tersebut. Polisi akan melakukan penindakan terhadap para pelaku balap liar di JLNT Antasari.

"Pastinya akan ditindaklanjuti," kata Komarudin saat dihubungi wartawan, Senin (29/6/2026).

 

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