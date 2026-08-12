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2 Terduga Penistaan Agama di Konser Ancol Dibawa ke Polda Metro Jaya

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |22:35 WIB
2 Terduga Penistaan Agama di Konser Ancol Dibawa ke Polda Metro Jaya
Terduga Penista Agama dibawa ke Polda Metro Jaya (foto: dok IMG)
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JAKARTA - Dua terduga pelaku dugaan penistaan agama berinisial R dan E dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan, terkait peristiwa yang terjadi dalam sebuah konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Keduanya tiba di Mapolda Metro Jaya dengan mengenakan masker dan langsung menuju ruang pemeriksaan.

Keduanya tiba di Polda Metro Jaya pada Rabu (12/8/2026) malam untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penistaan agama dalam sebuah konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Keduanya tampak dikawal petugas kepolisian saat memasuki area Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mereka mengenakan masker dan tidak memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggu di lokasi.

Saat dimintai komentar, keduanya memilih bungkam dan terus berjalan menuju gedung pemeriksaan.

Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan aktivitas di salah satu booth minuman beralkohol dalam sebuah acara musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

 

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