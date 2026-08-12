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Polisi Segera Tangkap Aktor Challenge Hafalan Ad-Dhuha Gratis Miras

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |17:02 WIB
Polisi Segera Tangkap Aktor Challenge Hafalan Ad-Dhuha Gratis Miras
Viral challenge hafalan Alquran gratis minuman keras (Foto: Tangkapan layar media sosial)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya memastikan mengantongi identitas aktor yang mengadakan challenge atau tantangan hafalan surat Ad-Duha dengan imbalan minuman keras (miras) dalam Festival Musik Sound Project di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Penyidik telah mengidentifikasi pihak tersebut dan akan mengamankannya untuk kepentingan pemeriksaan. Namun, polisi belum mengungkapkan identitasnya karena proses penyelidikan masih berlangsung.

"Kami juga sudah mengidentifikasi pihak yang melakukan challenge tersebut," kata Dir Krimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, Rabu (12/8/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pihak yang diduga menyampaikan tantangan tersebut merupakan seorang pengunjung festival. Pengunjung itu diduga mengambil mikrofon dan secara spontan membuat tantangan kepada pengunjung lainnya.

“Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penyelidikan kami, yang bersangkutan diduga merupakan pengunjung yang datang. Pengunjung tersebut kemudian mengambil mikrofon dan secara spontan melakukan challenge. Namun, aspek hukumnya masih akan kami dalami melalui pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” ujar Iman.

Iman menegaskan, Polri bersikap proaktif dalam menangani persoalan sensitif yang berkaitan dengan kepentingan publik dan berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat. Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat serta informasi yang berkembang di ruang publik.

“Dengan atau tanpa adanya tekanan, kami sudah proaktif melakukan upaya penyelidikan. Apabila dari berita acara pemeriksaan para saksi dan temuan penyelidikan ditemukan unsur tindak pidana, tentunya kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas,” katanya.

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