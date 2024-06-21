34 Orang Tewas Usai Tenggak Miras Beracun, 80 Dirawat di RS karena Diare Parah

34 orang tewas usai tenggak miras, 60 dirawat di RS karena diare parah (Foto: BBC)

INDIA - Setidaknya 34 orang tewas setelah mengonsumsi minuman alkohol beracun ilegal di negara bagian Tamil Nadu, India selatan.

Peristiwa tersebut terjadi di distrik Kallakuruchi dimana beberapa warga jatuh sakit setelah mengonsumsi minuman keras (miras) pada Selasa (18/6/2024) malam.

Setidaknya 80 orang dirawat di rumah sakit karena penyakit seperti diare yang parah dan para pejabat mengatakan jumlah korban jiwa mungkin akan bertambah.

Dua orang telah ditangkap sejauh ini dan penyelidikan lebih luas sedang dilakukan.

Pihak berwenang juga telah menskors seorang pejabat senior polisi dan sepuluh anggota sayap penegakan larangan negara bagian yang bertugas di luar negeri dalam penyelundupan alkohol ilegal di negara bagian tersebut karena kelalaiannya.

Puluhan orang meninggal di India setiap tahunnya setelah meminum alkohol ilegal dari tempat penyulingan di jalan raya.

Para penyelundup sering menambahkan metanol yaitu suatu bentuk alkohol yang sangat beracun yang kadang-kadang digunakan sebagai anti-beku ke dalam campuran mereka untuk meningkatkan kekuatannya.

Jika tertelan bahkan dalam jumlah kecil, metanol dapat menyebabkan kebutaan, kerusakan hati dan kematian.

Menurut situs The News Minute, di Kallakuruchi, terdakwa diduga menjual ramuan tersebut dalam bentuk paket melalui vendor lokal.

Mereka yang mengonsumsi alkohol mengalami gejala seperti pusing, sakit kepala, muntah, mual, sakit perut, dan iritasi mata hingga dibawa ke rumah sakit.