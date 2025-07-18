Advertisement
HOME NEWS JATIM

Influencer King Abdi Diperiksa Polisi Gegara Promosi Toko Miras

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |13:36 WIB
Influencer King Abdi Diperiksa Polisi Gegara Promosi Toko Miras
Influencer King Abdi promosikan toko miras (Foto: Ist/Avirista M)
A
A
A

MALANG – King Abdi, influencer sekaligus chef ternama memenuhi panggilan polisi usai mempromosikan toko yang diduga menjual produk minuman keras (miras) di Malang, Jawa Timur. Ia tiba sekitar pukul 09.55 WIB didampingi dua orang. 

King Abdi tampak mengenakan kemeja hitam dan kacamata. Ia sempat menyapa awak media yang telah menunggu kedatangannya sebelum langsung masuk ke ruang Satreskrim Polresta Malang Kota.

"Selamat pagi," kata King Abdi menyapa para awak media, lalu langsung masuk ke ruangan Satreskrim Polresta Malang Kota.

Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Yudi Risdiyanto, membenarkan adanya jadwal pemanggilan King Abdi hari ini oleh Satreskrim Polresta Malang Kota. Saat ini, King Abdi telah berada di dalam ruangan dan tengah menjalani pemeriksaan.

"Iya benar, Jumat (18/7/2025) pukul 09.00 WIB, Satreskrim meminta keterangan klarifikasi terhadap King Abdi terkait konten salah satu toko miras yang ada di Jalan Soekarno-Hatta," kata Yudi, Jumat.

 

Telusuri berita news lainnya
