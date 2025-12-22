Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa Besar M6,5 Guncang Boven Digoel Papua

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |17:51 WIB
Breaking News! Gempa Besar M6,5 Guncang Boven Digoel Papua
Breaking News! Gempa Besar M6,5 Guncang Boven Digoel Papua
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Tenggara Bovendigoel, Papua sore ini. Gempa besar tersebut berada di kedalaman 148 kilometer.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan gempa itu terjadi pukul 17.31 WIB, Selasa (22/12/2025). Koordinat gempa berada di 5.86 Lintang Selatan dan 145.58 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:6.5, 22-Dec-2025 17:31:27WIB, Lok:5.86LS, 145.58BT (581 km Tenggara BOVENDIGOEL-PAPUA), Kedalaman:148 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG yang dilihat Okezone.

Adapun titik gempa berada di 581 kilometer Tenggara Boven Digoel, Papua dengan kedalaman 148 kilometer.

BMKG menyebut, belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa besar yang mengguncang Papua tersebut.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177334/gempa_papua-L8AH_large.jpg
Gempa M6,6 di Kabupaten Sarmi Papua, BNPB: 50 Rumah Rusak dan 3 Gereja Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/340/3171035/bnpb-OeTa_large.jpg
Nabire Diguncang Gempa M6,6, BNPB: Kondisi Terkendali dan Warga Tetap Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162231/gempa-eIhV_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,4 Guncang Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/340/3156382/gempa-vSaV_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,6 Guncang Merauke Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/337/3128363/gempa-L6yT_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,6 Guncang Papua Nugini, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/340/3065137/gempa-BuM9_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,8 Guncang Pegunungan Bintang Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement