Breaking News! Gempa Besar M6,5 Guncang Boven Digoel Papua

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Tenggara Bovendigoel, Papua sore ini. Gempa besar tersebut berada di kedalaman 148 kilometer.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan gempa itu terjadi pukul 17.31 WIB, Selasa (22/12/2025). Koordinat gempa berada di 5.86 Lintang Selatan dan 145.58 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:6.5, 22-Dec-2025 17:31:27WIB, Lok:5.86LS, 145.58BT (581 km Tenggara BOVENDIGOEL-PAPUA), Kedalaman:148 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG yang dilihat Okezone.

Adapun titik gempa berada di 581 kilometer Tenggara Boven Digoel, Papua dengan kedalaman 148 kilometer.

BMKG menyebut, belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa besar yang mengguncang Papua tersebut.

(Fahmi Firdaus )