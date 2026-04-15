Resahkan Masyarakat, 3 Pelaku Balap Liar Ditangkap di Jaktim

JAKARTA - Patroli gabungan Brimob Batalyon B Pelopor Satbrimob Metro Jaya bersama Perintis Polres Metro Jakarta Timur menangkap tiga pemuda yang terlibat aksi balap liar di kawasan Jalan Jenderal Polisi Soekanto (Malaka), Jakarta Timur, Selasa (14/4/2026) dini hari. Mereka ditangkap untuk membuat efek jera para pelaku gangguan kamtibmas.

"Selain mengamankan pelaku, disita 3 unit sepeda motor yang digunakan dalam aksi tersebut," ujar Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Maryanto pada wartawan, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, penindakan itu menyusul aktivitas balap liar yang berulang terjadi di sejumlah titik rawan wilayah Jakarta Timur. Patroli dilakukan sejak malam hari dengan menyasar sejumlah lokasi rawan gangguan kamtibmas, seperti Jalan Basuki Rahmat, Cipinang Muara Raya, hingga DI Panjaitan.

Dalam patroli tersebut, kata dia, petugas tidak hanya mengantisipasi balap liar, tetapi mencegah potensi tawuran serta kejahatan jalanan seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Situasi di beberapa titik terpantau aman dan kondusif sebelum akhirnya petugas menemukan aktivitas balap liar.

"Kami akan terus meningkatkan patroli dan penindakan terhadap segala bentuk gangguan kamtibmas, termasuk balap liar yang meresahkan dan membahayakan pengguna jalan lainnya," tuturnya.

Dia menerangkan, patroli akan terus ditingkatkan guna menekan gangguan keamanan, khususnya pada malam hingga dini hari. Aksi balap liar yang terus berulang menjadi perhatian serius karena berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Polri berharap langkah ini dapat memberikan efek jera kepada para pelaku serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

(Erha Aprili Ramadhoni)

