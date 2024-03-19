Resahkan Masyarakat, 15 Remaja Digaruk Tim Patroli Perintis saat Nonton Balap Lari Liar

BANDARLAMPUNG - Sebanyak 15 remaja diamankan polisi saat menonton balap lari liar di Jalan Nusa Indah atau seputaran Stadion Pahoman, Senin (18/3/2024), sekitar pukul 22.00 WIB.

Belasan remaja itu diamankan Tim Patroli Perintis Presisi Polda Lampung yang tengah melakukan Patroli rutin antisipasi gangguan Kamtibmas guna menciptakan situasi aman kondusif.

Informasi yang diperoleh MNC Portal, pengamanan ke-15 remaja itu terjadi berawal saat Tim Patroli Perintis Presisi Polda Lampung melakukan patroli di wilayah Kota Bandarlampung.

BACA JUGA: Balap Liar Gaya Superman di Sampang Berujung Kecelakaan

Kemudian tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan balap lari liar, sehingga menimbulkan keramaian dan keresahan.

Usai mendapatkan informasi masyarakat tersebut, polisi langsung menuju ke lokasi dan didapati kerumunan remaja yang asik melakukan balap lari.

Polisi kemudian mengamankan 15 orang remaja yang terlibat balap lari maupun menonton balap lari tersebut dan dibawa ke Polresta Bandarlampung.